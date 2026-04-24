KuCoin lanza KuCard en la red mundial de Mastercard en Australia para promover los pagos con criptomonedas en el mundo real

PR Newswire

SÍDNEY, 24 de abril de 2026

El primer lanzamiento de KuCard en Australia permitirá hacer pagos con criptomonedas sin complicaciones a millones de comerciantes que usan Mastercard.

SÍDNEY, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de pagos directos en criptomonedas a través de la red mundial de Mastercard para usuarios elegibles en Australia, lo que les permitirá a los usuarios realizar compras cotidianas usando criptomonedas en cualquier lugar que acepte Mastercard. Mediante una colaboración con Immersve, uno de los principales miembros de la red de Mastercard, la solución les permitirá a los usuarios realizar compras respaldadas con criptomonedas en cualquier lugar que se acepte Mastercard, incluyendo Apple Pay y Google Pay, y con ello impulsar el compromiso de KuCoin con una infraestructura centrada en la confianza y la utilidad real de los activos digitales.

Con esta integración, se podrá utilizar el USDC para pagar los gastos cotidianos en tiempo real en los puntos de venta. En el momento del lanzamiento, el servicio admitirá 37 pares para operar en USDC, lo que les permitirá a los usuarios elegibles pagar con activos digitales compatibles. A la hora del pago, los activos digitales se convierten en monedas fiduciarias para la liquidación a través de la red de pagos mundial de Mastercard, y de esta manera los usuarios podrán pagar usando una experiencia conocida con tarjetas sin tener que convertir los fondos con antelación.

El lanzamiento refleja la estrategia más amplia de KuCoin que prioriza la confianza, y con ello aumenta la seguridad, la transparencia y el cumplimiento con las normativas, a la vez que incrementa el uso práctico y real de las criptomonedas. KuCoin continúa invirtiendo en infraestructuras resilientes para los usuarios y colaboradores, y se centra en reforzar la confianza en el ecosistema de activos digitales mediante iniciativas de seguridad y responsabilidad.

BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, expresó: "Hacer que los activos digitales sean útiles en el mundo real requiere de una infraestructura de confianza, vías de pago seguras, estándares de cumplimiento claros y protecciones centradas en el usuario. Este lanzamiento promueve la aceptación de Mastercard entre nuestros usuarios en Australia, aprovecha nuestro registro de DCE (intercambio de monedas digitales) en AUSTRAC, y refleja el compromiso de KuCoin con la innovación responsable y la utilidad cotidiana de las criptomonedas a medida que se integran a las finanzas mundiales. Esta solución permite a nuestros usuarios usar sus activos de manera fácil, segura y en todo el mundo, dondequiera que se acepte Mastercard".

James Pinch, director general de KuCoin en Australia, añadió: "Australia es un mercado en rápida evolución en la adopción de activos digitales. Para los usuarios habituales, la utilidad es un factor decisivo. KuCard ayuda a conectar los activos digitales con el comercio real a través de una experiencia de pago conocida con Mastercard, en función de promover el uso generalizado y a la vez reforzar la importancia de la seguridad, la gobernanza y la innovación responsable".

"La colaboración con marcas conocidas y de confianza como Mastercard y KuCoin es un paso importante hacia la adopción generalizada de activos digitales para usarlos en compras cotidianas", afirmó Jerome Faury, director ejecutivo de Immersve. "Immersve está conectando la web3 con las finanzas tradicionales a escala mundial para permitir que las personas utilicen sus criptomonedas dondequiera que se acepte Mastercard. Es un cambio revolucionario para todos".

Christian Rau, vicepresidente ejecutivo de Comercialización Digital de Mastercard, añadió: "La colaboración con KuCoin e Immersve es otro ejemplo del compromiso constante de Mastercard con la innovación responsable en el espacio de la web3. Al permitir el uso de activos digitales a gran escala de una manera segura, protegida y conforme a las normativas, contribuimos a que se puedan aprovechar realmente en la vida cotidiana".

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en: www.kucoin.com

Acerca de Immersve

Immersve es uno de los principales miembros de la red de Mastercard. Su plataforma de "emisión de tarjetas como servicio" admite experiencias de pago tanto centralizado como descentralizado. Las bolsas, las billeteras web3 y los protocolos de finanzas descentralizadas pueden integrarse con facilidad en las API y los contratos inteligentes de Immersve para realizar transacciones dondequiera que se acepte Mastercard, sin mediación de bancos ni entidades fiduciarias. Immersve es una entidad regulada.

Para obtener más información, visite www.immersve.com.

Acerca de Mastercard

Mastercard potencia las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto a nuestros clientes, construimos una economía resiliente en la que todos puedan prosperar. Admitimos una amplia variedad de opciones de pago digital y hacemos que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, y nuestros colaboradores y redes se unen para ofrecer un conjunto exclusivo de productos y servicios que ayudan a las personas, los negocios y los gobiernos a desarrollar todo su potencial.www.mastercard.com

Axis One Markets Pty Ltd es un representante empresarial autorizado de Immersve Pty Ltd (ACN 658 192 057, AFSL No. 545925) y está facultado para proporcionar determinados servicios financieros relacionados con "KuCard" en nombre de Immersve, limitado al alcance de su acuerdo de representación empresarial autorizada con Immersve Pty Ltd. Immersve Pty Ltd es quien emite o proporciona "KuCard" y es el único responsable de emitir dicho producto, incluyendo todas las divulgaciones y obligaciones relacionadas de conformidad con su licencia australiana de servicios financieros. Immersve Pty Ltd no se hace responsable de ningún producto ni servicio financiero proporcionado por Echuca Trading Pty Ltd. Antes de adquirir o utilizar cualquiera de esos productos o servicios financieros, debe leer la declaración de divulgación del producto (PDS, por sus siglas en inglés), la guía de servicios financieros ("FSG", por sus siglas en inglés), la determinación del mercado objetivo (TMD, por sus siglas en inglés) y cualquier otro documento de divulgación emitido por Immersve Pty Ltd.

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FUENTE KuCoin