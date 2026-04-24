El brent sube el 0,6 % y se mantiene en los 105 dólares, pendiente de Oriente Medio

Madrid, 24 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio sube el 0,6 % este viernes y se mantiene por encima de lo 105 dólares, mientras persisten las tensiones en Oriente Medio y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

A las 5:00 horas GMT de este viernes, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza ese 0,6 %, y se negocia a 105,74 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

La de hoy puede ser la quinta sesión consecutiva de subidas, después de que, en la víspera, el crudo se encareciera un 3,1 %, hasta los 105,07 dólares. Durante la sesión el barril llegó a tocar los 107,4 dólares.

También sube el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos, que cerró el jueves con una subida del 3 % y se situó en 95,85 dólares el barril. Su precio sube el 0,25 %, hasta los 96,09 dólares.

La falta de avances de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz han vuelto a elevar las tensiones en Oriente Medio.

Y ello, pese al alto el fuego acordado entre Estados Unido e Irán, así como entre Israel y el Líbano, que también decidieron extenderlo tres semanas más.

No obstante, Irán anunció que ya ha comenzado a ingresar el importe de algunos peajes que está aplicando unilateralmente por atravesar el estrecho de Ormuz, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que los barcos estadounidenses desplegados en dicho estrecho no dudarán en "disparar a matar" a pequeñas embarcaciones iraníes sospechosas de sembrar minas en el estrecho.