El precio del petróleo sube a 105,2 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas mixtas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1%en torno a las 8.15 horas de este viernes y se movía por encima de los 105 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 0,1%, hasta los 95,73 dólares por barril.

La decisión de EEUU de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz pese a sus expectativas de volver a negociar un acuerdo de paz con Irán ha llevado a los precios del petróleo a una escalada en los últimos días, que encamina al Brent a registrar esta semana un alza de dos dígitos, cercana al 18%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves que Estados Unidos mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, está "totalmente sellado".

El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz. "Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce Estados Unidos se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

El Ejército estadounidense ha confirmado la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua acordada con Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Washington ya tenía desplegados dos portaaviones en el mar Rojo y el mar Arábigo con el objetivo de "hacer cumplir el bloqueo naval estadounidense" sobre buques que intentan entrar y salir de los puertos iraníes.

En este contexto, Trump ha afirmado que EEUU no sabe con quién negociar el acuerdo de paz debido a las divisiones internas dentro de la cúpula de Irán, al tiempo que ha anunciado una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, tras haber asistido al segundo encuentro entre delegaciones de ambos países auspiciado por Washington.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A LA BAJA EN LA APERTURA

En este escenario, las principales Bolsas europeas apuntan a abrir la jornada de este viernes en negativo. El Ibex 35 partirá hoy de los 17.885 enteros después de terminar el jueves con un retroceso de casi el 0,7%.

Las Bolsas asiáticas, por su parte, se mueven mayoritariamente al alza a escasos minutos de su cierre, aunque han estado registrando descensos durante buena parte de la sesión.

En concreto, el Nikkei japonés avanza un 1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 0,3%. El Kospi surcoreano cotiza ligeramente en positivo, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china es el único que cae, con un retroceso del 0,9%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones apuntan, por el momento, a una apertura ligeramente negativa, en tanto que el Nasdaq se inclina por las ganancias, todo ello después de las caídas del 0,3% y de casi el 0,6% que registraron en la jornada del jueves.