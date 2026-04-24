Delcy Rodríguez da "la bienvenida" al encargado de negocios de EEUU y pide que no se repita una intervención

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado "la bienvenida" este jueves al nuevo encargado de negocios de la Embajada estadounidense en el país latinoamericano, John Barrett, llegado horas antes, con quien ha esperado poder trabajar en una agenda "basada en el respeto" y en la "cooperación", al tiempo que ha reclamado que "no vuelva a repetirse" una intervención militar como la perpetrada por Washington para capturar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en enero.

"Hoy ha llegado el nuevo representante diplomático de Estados Unidos a Venezuela y nosotros esperamos poder continuar nuestra agenda de trabajo, una agenda de trabajo que debe estar basada en el respeto --le damos la bienvenida-- y que debe estar marcando una cooperación", ha manifestado Delcy Rodríguez durante un acto celebrado en el estado de Lara, en el noroeste del país.

Asimismo, la presidenta encargada ha pedido que esta relación "sea ganar-ganar para ambos países". "Hemos dado adelanto y avance, pero falta, falta", ha señalado, antes de reclamar que "no puede haber una sola sanción, ni que estar vigente una sola sanción en Venezuela".

"Y (que) un 3 de enero no vuelva a repetirse en nuestra historia, que más nunca caigan misiles ni bombas en nuestro territorio", ha reivindicado igualmente Rodríguez en alusión a la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, dejando al tiempo más de un centenar de víctimas mortales en Venezuela.

No obstante, la mandataria ha ensalzado la postura asumida por Caracas tras aquel evento: "Inmediatamente salimos al frente y dijimos: 'Vamos a dirimir las diferencias con el diálogo diplomático'".

La presidenta encargada venezolana se ha expresado así apenas unas horas después de que llegara a su país el nuevo encargado de negocios de la Embajada estadounidense, John Barrett, que reemplaza a Laura Dogu y que ha manifestado arribar a Venezuela con vistas a contribuir al "plan de tres fases" de Washington para Caracas, en el marco de las nuevas relaciones con las autoridades venezolanas.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada el nombramiento de Barrett, si bien la Embajada en la capital venezolana había reanudado de manera oficial sus actividades a finales de marzo, tras siete años sin relación diplomática. Esta medida forma parte del nuevo escenario que se abre tras la captura de Maduro y con la autoridad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

El nuevo responsable de la legación diplomática venía ejerciendo como encargado de negocios en Guatemala desde enero de este año, aunque su trayectoria en el servicio exterior incluye misiones en Filipinas, Brasil, Perú, China, o Afganistán.