Venezuela evaluará reforma de ley del trabajo en medio de protestas por aumento de salario

Caracas, 23 abr (EFE).- El diputado opositor Luis Augusto Romero adelantó este jueves que el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, prevé debatir una reforma de la ley del trabajo, en medio de crecientes protestas por el deterioro del salario mínimo, equivalente hoy a 27 centavos de dólar al mes, según la tasa oficial.

"Vienen nuevos debates. Tendremos que debatir la ley orgánica del trabajo. (...) Ese debate vendrá y toda una serie de reformas paulatinas que el país está requiriendo", dijo Romero al lado de la mandataria encargada Delcy Rodríguez y de su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En un acto desde la ciudad de Barquisimeto (oeste), el diputado del partido Avanzada Progresista indicó que "hay una expectativa" con el anuncio del próximo 1 de mayo, cuando la presidenta encargada prometió un aumento "responsable", sin especificar el monto ni tampoco si se trata de un incremento del sueldo mínimo o de una bonificación que reciben trabajadores públicos.

La actual ley del trabajo fue un legado del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), que firmó en 2012 antes de morir, y es considerada una reivindicación de los derechos laborales.

El salario mínimo -que es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales- permanece estancado en 130 bolívares desde más de hace cuatro años, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes, pero la inflación crónica lo devaluó a 27 centavos de dólar mensuales.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 190 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 150 dólares, denominado "ingreso de guerra económica", ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

El Parlamento aprobó este año una reforma a la ley de hidrocarburos y una nueva ley de minas, que abren el sector a inversiones, y cada una modificó o sustituyó normas aprobadas previamente en la era de Chávez. EFE

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