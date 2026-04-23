Brasil y Colombia dominan en atletismo y Perú brilla en el bádminton suramericano juvenil

Ciudad de Panamá, 26 abr (EFE).- Las delegaciones de Brasil y Ecuador se mantuvieron este jueves al frente del atletismo, mientras que Perú fue el país más laureado en el bádminton durante la jornada 12 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

En las pruebas de pista y campo, ecuatorianos y brasileños conquistaron cuatro medallas de oro cada uno a lo largo de las dos jornadas disputadas en esta disciplina.

Brasil vivió uno de sus momentos más destacados en esta jornada con un doble oro en el salto de altura masculino, gracias a Naftaly Magalhaes y Lucas Martins Silva, quienes además establecieron un récord suramericano juvenil con un registro de 2,08 metros. También se impuso en los 400 metros planos con Kevin Agüero.

Ecuador sumó dos preseas doradas con Alexandra Segura, en salto de longitud, y Mateus Méndez, en los 400 metros con vallas.

Colombia también sobresalió con los triunfos de Juliana Rodríguez en los 100 metros con vallas y Michel Gómez en los 400 metros con vallas.

Por su parte, Perú celebró la victoria de George Espinoza en los 5.000 metros marcha.

Guyana dominó los 100 metros masculinos con el oro de Ezequiel Millintong, mientras que en la rama femenina Chile se impuso con Roxana Ramírez. Además, los chilenos repitieron oro en el lanzamiento de disco masculino con Vittorio Gorziglia, quien registró 57,77 metros.

Venezuela también subió a lo más alto del podio en el lanzamiento de disco femenino con Isabel Sánchez (46,04 metros) y en los 400 metros planos femeninos con Waleska Ortiz.

En bádminton, disciplina que se despidió del programa, Perú destacó con los títulos de Guillermo Buendía en individual masculino y dobles mixto, así como de Sofía Junco en individual femenino.

Los otros dos oros fueron para Brasil: Felipe Texeira y Marcos de Almeida en dobles masculinos, y la dupla de Vivian Iha y Yasmin Do Nascimento en dobles femeninos.

En karate, en la modalidad de kata, los venezolanos Enzo Quintana y Andrea Moros se llevaron el oro, mientras que en la categoría femenina de más de 59 kilos triunfó la brasileña Samanta Pereira.

En taekwondo, los títulos de la jornada fueron para la brasileña Giovanna López (-55 kg), el chileno Juan Ramos (+73 kg) y la colombiana Danna Ramírez (-49 kg).

En tenis, las medallas de oro en dobles fueron para los brasileños Pedro Chabalgoity y Leandro Storck, en masculino, y para las argentinas Sol Larraya y Sofía Meabe, en femenino.

La esgrima premió con el oro en florete individual femenino a la peruana Astrid Bravo; en espada individual masculino al panameño Caleb Chan; y en sable individual femenino a la venezolana Emily Torrez.

En béisbol, Panamá mantuvo su invicto tras cuatro salidas al vencer 9-4 a Curazao, mientras que Colombia derrotó 22-6 a Argentina y Brasil superó a Perú por 14-2.

En el medallero general, Brasil lidera con 52 oros y se perfila como el dominador del certamen, seguido por Argentina (26) y Venezuela (24). EFE

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