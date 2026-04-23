Meta despedirá a 8.000 trabajadores para aumentar su eficiencia

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, acabará con los puestos de trabajo correspondientes al 10% de su plantilla, lo que supone el despido de 8.000 empleados, con el objetivo de incrementar su eficiencia en medio de su elevadas inversiones en inteligencia artificial.

En un documento difundido entre sus trabajadores este jueves recogido por la agencia Bloomberg, el gigante tecnológico ha informado a sus empleados que los despidos serán efectivos el 20 de mayo. Asimismo, la compañía tampoco contratará a 6.000 personas para vacantes que tenía previsto cubrir.

"Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando", reza el texto de Meta recogido por la citada agencia.

Las grandes inversiones de Meta están relacionadas con la IA, tanto infraestructura como nuevos modelos y mejoras en sus sistemas. La compañía contaba con casi 79.000 empleados a principios de año.

Otras divisiones de Meta ya se habían visto afectadas por recortes de plantilla como Facebook o su división de realidad virtual Reality Labs en las últimas semanas, una oleada de despidos que se había cifrado en el millar.

De esta manera, estos nuevos recortes se unen a los miles ya anunciados por otras empresas del sector en los últimos meses. En concreto, Microsoft anunció durante el año pasado el despido de 15.000 trabajadores, Amazon ha prescindido de un total de 30.000 personas desde octubre y Oracle comenzó a despedir miles de empleados a principios de este mes.