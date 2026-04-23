Los apagones de este jueves en Cuba afectarán a la vez hasta al 37 % del país

La Habana, 23 abr (EFE). - Cuba sufrirá este jueves prolongados apagones durante toda la jornada y el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejará sin corriente a un 37 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Las mayores afectaciones diarias en la última semana han oscilado entre el 30 y el 40 % frente a un promedio superior al 60 % reportado anteriormente. Las autoridades cubanas confirmaron que está relacionada con la llegada del petrolero ruso ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo.

La disminución en las cifras empezó a informarse el pasado 17 de abril, cuando “comenzó una mejoría significativa al disminuir los cortes de electricidad”, explicó el ministro cubano de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy. Pero dijo que solo con ese barco el país cuenta "hasta finales del presente mes".

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.973 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.127 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.157 MW.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica (fuente responsable del 40 % del mix energético) del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuestiones que no se pueden atribuir al bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix está a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la presión estadounidense, según el Gobierno cubano. El 20 % restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

El ministro cubano de energía explicó la víspera que las necesidades de Cuba son de ocho barcos mensuales de todos los combustibles: gasolina, diésel, gas licuado, crudo para la economía y la generación, que serían cinco millones de toneladas por encima de la producción nacional.

Actualmente la isla solo produce 2,2 millones de un potencial de 4,1, aunque "la propuesta de 2026 es alcanzar los 3,3 millones", puntualizó de la O Levy. EFE