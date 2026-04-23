El papa dice que se ve con líderes autoritarios para poder mejorar la vida de las personas

A bordo del avión papal, 23 abr (EFE).- El papa León XIV afirmó hoy que el Vaticano, al mantener "neutralidad", puede abordar "situaciones concretas para que las vidas de las personas de estos países puedan mejorar", al ser preguntado por sus encuentros con líderes autoritarios durante su reciente gira africana.

León XIV respondió así a los medios de comunicación, entre ellos EFE, en la rueda de prensa ofrecida a bordo del avión de regreso de su viaje por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde algunos de los mandatarios llevan décadas en el poder y gobiernan con mano férrea.

"La presencia de un papa con cualquier jefe de Estado puede interpretarse de diferentes maneras; algunos la interpretan, y de hecho la han interpretado, como algo extraño, como si el papa y la Iglesia dieran su aprobación a esa forma de vida, mientras que otros pueden tener una opinión diferente", dijo.

Pero destacó que "la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con países de todo el mundo y a veces con países que tienen líderes autoritarios".

Así, agregó, "se tiene la oportunidad de hablar con ellos a nivel diplomático, a nivel formal".

Y siguió: "no siempre hacemos grandes proclamaciones, criticando, juzgando o condenando, pero hay muchísimo trabajo que se realiza detrás de las bambalinas para promover la justicia, para promover las causas humanitarias, para buscar a veces situaciones donde puede haber presos políticos y encontrar maneras de que sean liberados, o ante situaciones de hambre y enfermedad".

El pontífice insistió en que, gracias a esa neutralidad, la Santa Sede puede "buscar maneras de continuar la relación diplomática positiva con tantos países diferentes":

"En realidad estamos tratando de encontrar una manera de aplicar el Evangelio a situaciones concretas para que las vidas de las personas puedan mejorar. El objetivo es tratar de ayudar a la gente de cualquier país", subrayó. EFE

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