El primer ministro de Canadá se suma a la celebración del Día del Idioma Español

Toronto (Canadá), 23 abr (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se sumó este jueves a la celebración del Día del Idioma Español con un mensaje donde destacó la huella de la comunidad hispanohablante y subrayó que la jornada brinda a los canadienses "de todos los orígenes" una oportunidad para conocer mejor su herencia y contribuciones.

En un mensaje enviado a la Embajada de España en Canadá, Carney transmitió su "más cálido saludo" a quienes conmemoran la fecha y elogió la labor de la organización Canadá Habla Español, impulsora de la celebración en el país y cuya misión es fomentar y preservar el español.

El jefe del Gobierno canadiense señaló además que la efeméride permite poner en valor la historia y la diversidad cultural del español en Canadá.

Mientras, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, proclamó el 23 de abril como el Día del Idioma Español en esa ciudad, la más poblada del país y una de las mayores de Norteamérica.

"Este día nos brinda la oportunidad de conocer la historia, las tradiciones y las aportaciones de las comunidades hispanohablantes, así como de reconocer el papel que desempeña el idioma en la expresión cultural y en los lazos comunitarios", señala la proclamación.

Como en Toronto, otra veintena de ciudades y entidades territoriales del país proclamaron la jornada como su Día del Idioma Español.

El miércoles, en un acto organizado por la embajada de España en Canadá en Ottawa y Canadá Habla Español, las diputadas Karina Gould y Sandra Cobeña leyeron el inicio y el final de Don Quijote de la Mancha para celebrar el Día del Idioma Español.

El respaldo del primer ministro y las autoridades locales llega en un momento de expansión del español en Canadá.

Según el organismo público Estadísticas Canadá, en 2021 el español era la lengua no oficial con más hablantes en Canadá, con 1,2 millones de personas, por delante del mandarín, el punyabí y el árabe.

Cinco años después, se calcula que los hispanohablantes ya suman 1,7 millones de personas en el país.

Ese crecimiento está estrechamente vinculado también a la evolución demográfica de la inmigración desde América Latina. Un informe difundido por Estadísticas Canadá en 2024 indica que la población latinoamericana en Canadá se triplicó entre 1996 y 2021, al pasar de 176.970 a 580.235 personas.

En 2021, alrededor de un tercio de los inmigrantes latinoamericanos residentes en el país habían nacido en Colombia o México.

En paralelo, el reconocimiento institucional del 23 de abril ha ido ganando terreno en los últimos años.

Canadá Habla Español señaló que la campaña arrancó en 2021 con la primera proclamación de Toronto del 23 de abril, como el Día del Idioma Español en la ciudad, y la declaración de Ontario.

Desde entonces, se han sumado otras proclamaciones en distintas ciudades y provincias del país, entre ellas Calgary, Ottawa, Regina, Saskatoon, Markham y la Columbia Británica. EFE