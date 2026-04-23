Agencias

Israel niega ataques en Irán tras activación de defensas aéreas en Teherán

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Jerusalén, 23 abr (EFE).- Israel negó este jueves estar llevando a cabo operaciones militares en territorio iraní, en respuesta a informaciones sobre la activación de las defensas aéreas en Teherán.

Según dijo a EFE una fuente de seguridad israelí, "Israel no está llevando a cabo ninguna operación militar en territorio iraní".

La reacción se produce después de que varios medios iraníes informaran de la activación de sistemas de defensa aérea en Teherán sin ofrecer detalles sobre el motivo.

Hace apenas unas horas, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país espera a "la luz verde" de Estados Unidos para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí".

"Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirmó Katz en un videomensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen paralizadas ante la negativa de Teherán a conversar mientras Washington mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buques. EFE

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