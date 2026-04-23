Brasil abre una investigación a Google por "abuso dominante" en el uso de noticias con IA

São Paulo, 23 abr (EFE).- El órgano antimonopolios de Brasil abrió este jueves, por unanimidad, un proceso administrativo para investigar a Google por "abuso de posición dominante" en el uso de noticias en su buscador con inteligencia artificial (IA).

El caso se originó en 2019 y busca esclarecer la exhibición de noticias en las plataformas del gigante tecnológico estadounidense sin remunerar a los medios de comunicación que las elaboran, un fenómeno que ha cobrado nuevo impulso con el uso de herramientas de IA.

El Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó hoy enviar el caso a la Superintendencia General del órgano con el fin de "profundizar en las investigaciones, considerando la evolución tecnológica" de los últimos años.

El objeto inicial de las pesquisas era analizar las condiciones de competencia en el mercado de búsquedas y, específicamente, en lo relativo al uso, por parte de Google, de contenidos producidos por medios de comunicación.

En un primer momento, la Superintendencia General concluyó que no había indicios suficientes y recomendó archivar el caso. Sin embargo, el Tribunal, ante la relevancia y complejidad de la materia, lo asumió e instauró un juicio para decidir el destino de la investigación.

El relator Gustavo Augusto tampoco vio necesidad de seguir adelante, pero el presidente interino del tribunal, Diogo Thomson, destacó que la conducta de Google investigada ha evolucionado "significativamente" con la IA generativa, "capaz de sintetizar información directamente en la interfaz de búsqueda".

Esto, desde su punto de vista, modifica "de manera relevante" el acceso, la visibilidad y la monetización del contenido periodístico en el entorno digital.

Incide así en que la relación entre Google y los medios de comunicación podría adoptar "rasgos de dependencia estructural", ya que una parte importante del tráfico de la prensa depende de los buscadores para llegar al público.

En este sentido, Thomson planteó que "la conducta de Google podría constituir un eventual abuso explotador de posición dominante", al obtener beneficios por el contenido producido por terceros, los cuales a su vez están dejando de ingresar por esa vía, sin que además haya "una contraprestación proporcional".

Todo ello en un contexto de "ausencia de alternativas de negociación efectivas", de acuerdo con Thomson, cuya tesis recibió el respaldo de los consejeros Carlos Jacques, José Levi y Camila Cabral, así como el del relator, que cambió el sentido de su voto y optó por abrir el proceso. EFE