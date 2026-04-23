(Crónica) Carreño, Munar y Dani Mérida encienden la Caja Mágica

Los tenistas españoles Pablo Carreño, Jaume Munar y Dani Mérida superaron este jueves la primera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, mientras que Martín Landaluce no pudo completar el pleno nacional de la jornada en el cuadro ATP.

La guinda la puso Mérida con una épica victoria (6-4, 1-6, 7-6(6)) ante el argentino Marco Trungelliti en la Pista 3 de la Caja Mágica, que resonó como el mejor partido en lo que va de torneo. El madrileño, por primera vez en el Mutua tras superar la previa, salvó dos bolas de partido y sujetó los nervios en un tenso final.

Trungelliti se vio abocado a la muerte súbita en el tercer set pero devolvió la épica al español salvando cuatro bolas de partido. Mérida, saboreando el 'Top 100' del mundo, lo hizo a la quinta: avanzar a segunda ronda, donde se medirá con el francés Corentin Moutet, superando al argentino, quien había sido eliminado en la previa por el propio Mérida pero resucitó como 'lucky loser'.

Mientras, tras dos meses de rodaje en el Challenger, Carreño disfrutó de una nueva victoria en el Circuito de la ATP superando la primera ronda en la Manolo Santana. El asturiano esquivó el mal fario particular con Madrid, donde solo tenía un partido ganado hasta ahora en 2016, y volvió a ganar en la Caja Mágica con un 4-6, 7-6(5), 6-2 sobre el húngaro Marton Fucsovics.

Después de dos horas y media de batalla en sesión matinal, Carreño aprovechó la invitación del torneo para darse una tremenda alegría y demostrar que, después de ser campeón en Murcia y finalista en Alicante las últimas semanas, busca recuperar sensaciones entre los mejores del mundo. Ahora, el bronce olímpico en 2021 se medirá ahora con su compatriota Alejandro Davidovich.

Además, Munar, rival del defensor del título Casper Ruud en segunda ronda, empezó a ver la luz al final del túnel con su triunfo en el debut contra el kazajo Alexander Shevchenko por 6-4, 6-1. El balear, que reapareció en Barcelona con derrota, recuperó el sabor de la victoria tras dos meses complicados por lesión, aún necesitado de rodaje para retomar su gran final de 2025.

Las malas noticias para la 'Armada' llegaron por la tarde. Landaluce, invitado por la organización, se despidió en su estreno contra el australiano Adam Walton. El joven madrileño no aprovechó tan bien como su rival las bolas de 'break' del primer set, y en el segundo no tuvo reacción (6-2, 6-3) para celebrar con su público su reciente entrada en el 'Top 100' del mundo.

Tras su irrupción hace un mes en Miami, donde alcanzó cuartos de final, el madrileño pasó una semana entrenando mano a mano con Carlos Alcaraz en Murcia, pero Landulce, que el año pasado llegó a tener bola de partido contra Cameron Norrie, se marchó por cuarta edición seguida sin experimentar la sensación de ganar en casa.