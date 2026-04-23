El embajador Carlos Pareja es el nuevo canciller de Perú, tras la crisis por aviones F-16

Lima, 23 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, nombró este jueves como nuevo ministro de Relaciones Exteriores al embajador retirado Carlos Pareja Ríos, que sirvió en España y Estados Unidos, y que ahora reemplaza a Hugo De Zela tras su dimisión debido a las discrepancias con el mandatario en postergar la compra de aviones estadounidenses F-16.

Balcázar encabezó la ceremonia de toma de juramento al nuevo canciller en el Palacio de Gobierno de Lima, junto al resto de integrantes del Consejo de Ministros, entre los cuales figura también Amadeo Flores, quien sustituyó a Carlos Díaz en el ministerio de Defensa, tras renunciar igualmente por la actitud del mandatario en la compra de las aeronaves.

Pareja Ríos, de 75 años, también fue embajador de Perú ante Suiza y Chile, así como director general de Protocolo y Ceremonial del Estado en la cancillería peruana, y pasó al retiro en 2018. EFE

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