La secuela de 'Clueless' que protagonizaría Alicia Silverstone es cancelada, según Variety

Los Ángeles (EE.UU.), 23 abr (EFE).- La secuela de 'Clueless' que marcaría el regreso de Alicia Silverstone en su personaje de Cher Horowitz fue cancelada este jueves, según el medio especializado Variety.

Los detalles sobre la cancelación no fueron revelados, pero de acuerdo con el medio, fuentes informaron que CBS Studios y Paramount mantienen un gran interés por el proyecto y la propiedad intelectual.

El proyecto para televisión que estaba desarrollando Peacock, que también involucraba a Silverstone en la producción, se anunció en abril de 2025 y seguiría la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película de 1995.

La secuela contaría con los guionistas de 'Gossip Girl', Josh Schwartz y Stephanie Savage, junto con Jordan Weiss ('Dollface'), mientras que la directora del filme original, Amy Heckerling, iba a ser la productora ejecutiva junto a la protagonista.

Escrita y dirigida por Heckerling 'Clueless' (1995) es una adaptación de la novela 'Emma', de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

El filme considerado de culto, seguía a Cher y su amiga Dionne (Stacey Dash), dos estudiantes de bachillerato de la alta sociedad que viven en Beverly Hills cuya principal preocupación es ser las populares y las mejores vestidas del colegio. ´

La película ya tuvo una adaptación televisiva en los años noventa, pero fue la actriz canadiense Rachel Blanchard quien encarnó al personaje de Cher. EFE