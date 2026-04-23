Trump se niega a poner un plazo para el fin de la guerra en Irán: "No me presionen"

Washington, 23 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este jueves a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como Vietnam o Irak.

"No me presionen", respondió el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue cuestionado cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.

"Estuvimos en Vietnam durante 18 años, estuvimos en Irak durante muchos, muchos años… No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco años, en la Segunda Guerra Mundial", dijo.

Trump, que anunció el martes un alto el fuego en la guerra hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo, dijo que tomó esa decisión para dar tiempo al régimen de los ayatolás, pues aseguró que no sabe quién es su líder desde que fue asesinado el 28 de febrero Alí Jameneí en un bombardeo.

"No sabemos con quién tratar", dijo el mandatario al justificar la lentitud de las negociaciones para llegar a un acuerdo con Teherán.

Trump volvió a insistir, como ya había declarado previamente en su red Truth Social, que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas, algo que ya se superó.

"No quiero precipitarme porque en las noticias dicen: ¡Oh, Trump está bajo presión de tiempo!' No, no. ¿Saben quién está bajo presión? Ellos (Irán) porque si no logran poner en marcha su petróleo, toda su infraestructura petrolera va a estallar", expresó. EFE

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