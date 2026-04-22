Un consejero de Petrobras exige no vender por debajo del precio del mercado y denuncia "injerencias políticas"

Francisco Petros, miembro del consejo de administración de Petrobras, ha exigido incrementar los precios de los combustibles para no venderlos por debajo del precio de mercado y como forma de rechazo a las "injerencias políticas" en el funcionamiento de la petrolera estatal, según ha defendido en una entrevista concedida a 'Bloomberg'.

Acorde a los cálculos de Petros, el mantener los precios artificialmente bajos pese a la escalada del importe de los hidrocarburos provocada por la guerra de Irán le habría ocasionado a Petrobras, de momento, un lucro cesante de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares (1.708 y 2.562 millones de euros).

"Lamentablemente, un problema de carácter estructural y económico podría utilizarse con fines políticos. [...] El precio de la gasolina tiene un impacto más directo en la popularidad del Gobierno. Por eso me parece que esta moderación podría, en última instancia, responder a otros intereses", ha sostenido.

Petros, reelegido recientemente por la junta general de accionistas en representación de los socios minoritarios, ha asegurado que las pérdidas de Petrobras podrían ocasionar un coste reputacional a la compañía. La misma esta participada directa e indirectamente por el Estado al 37,06%.

Petrobras ha subido los precios mayoristas del gasóleo una vez desde el estallido del conflicto, mientras que el coste de la gasolina se ha mantenido sin cambios y se sitúan aproximadamente un 30% por debajo de los niveles internacionales.