Agencias

Perú ejecuta primer pago de compra de aviones F-16 a EE.UU., según presidente del Congreso

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Lima, 22 abr (EFE).- El presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que el Ministerio de Economía va a ejecutar este miércoles el primer pago acordado de la compra de aviones de combate F-16 Block 70 con Estados Unidos, por valor de 2.000 millones de dólares, pese a que el presidente interino, José María Balcázar confirmara su postura de aplazar dicha adquisición para que la hiciese el siguiente gobierno.

A través de un breve mensaje en la red social X, Rospigliosi indicó que el Ejecutivo "está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú". EFE

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