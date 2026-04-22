La misión de la ONU para Libia reconoce estancamiento en su plan de unificación del país

Túnez, 22 abr (EFE).- La representante de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, reconoció este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un estancamiento en la aplicación de la hoja de ruta hacia la celebración de elecciones, como paso "fundamental" para la unificación del dividido país, y culpó a "algunos dirigentes" que actúan "fuera del marco establecido".

La hoja de ruta presentada el pasado agosto, que contempla la realización de comicios en un plazo máximo de 18 meses desde su aprobación, no "alcanzó los progresos previstos", debido a que "determinados agentes" ignoran, según Tetteh, las aspiraciones del pueblo de participar en procesos políticos y el ejercicio de dirigentes con "legitimidad democrática".

La representante de la misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) explicó que "algunos agentes" establecieron estructuras "paralelas" que limitan "la eficacia del proceso para la reunificación de instituciones y el establecimiento de la legitimidad democrática".

La exposición ante el Consejo de Seguridad se produjo el mismo día en que el presidente del Alto Consejo de Estado libio, Mohamed Takala, remitió al secretario general de la ONU, António Guterres, una carta en la que acusa a la UNSMIL de poner en riesgo la estabilidad y la paz en el país.

Takala consideró que la misión se excede en su mandato al aplicar "medidas unilaterales" ajenas al plan de solucionar la crisis política, por lo que pidió la intervención de Guterres.

Mientras, Tetteh insistió en que la UNSMIL se enfoca en la seguridad, la gobernanza, la economía, la reconciliación nacional y los derechos humanos a la hora de actuar y formular recomendaciones que "ayuden a crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones y fortalecer las instituciones estatales".

En este sentido, anunció que a principios de junio presentará un informe del "diálogo estructurado" que se desarrolla con miembros de instituciones, partidos y la sociedad civil, cuyo fin es su participación inclusiva en la reconstrucción del país y crear las condiciones para las elecciones "pacíficas".

No obstante, para Takala, la plataforma de "diálogo estructurado" es un órgano creado con miembros que fueron elegidos "bajo criterios poco transparentes" y actúa al margen de las instituciones "legítimas".

Ante las numerosas discrepancias y el estancamiento, Tetteh adelantó que si, a pesar de las recomendaciones del informe, "no se avanza lo suficiente", presentará una nueva propuesta para promover el proceso.

Además, advirtió que, si no se alcanza una solución, "existe una posibilidad real de graves consecuencias para la unidad del país", ya que Libia "llegó a una encrucijada política, económica y de seguridad, donde las instituciones siguen divididas, y no hay progreso hacia las elecciones".

Desde 2014, cuando se celebraron las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida en dos administraciones, con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que lidera Abdelhamid Dbeiba. EFE