Trump analiza rescatar a la aerolínea Spirit a cambio de participación del Gobierno

Miami, 22 abr (EFE).- La Administración de Donald Trump analiza rescatar con un préstamo de 500 millones de dólares a la aerolínea de bajo costo Spirit, basada en Florida, a cambio de una participación del Gobierno estadounidense en la empresa aérea, según reportaron este miércoles medios nacionales.

La participación del Gobierno podría ser hasta del 90 % cuando la compañía supere la bancarrota, según informaron NBC y el New York Times con base en fuentes cercanas a las negociaciones, mientras que The Wall Street Journal, el primero en reportar el asunto, expuso que el préstamo incluiría "garantías" de acciones en la empresa.

Trump había adelantado la posible asistencia gubernamental el martes, al declarar a CNBC que "Spirit está en problemas" y que "tal vez el Gobierno federal debería ayudar" porque de ella dependen "14.000 empleos".

La aerolínea, que opera vuelos de bajo costo en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización de la compañía, que primero se declaró en bancarrota en noviembre de 2024.

A las deudas de la compañía, con sede en la ciudad de Dania Beach, en el sur de Florida, se suman las presiones por el encarecimiento del combustible, cuyo precio ha subido más del 50 % desde el comienzo de la guerra en Irán en febrero.

Sin confirmar ni desmentir los reportes, la Casa Blanca culpó este miércoles a la Administración de Joe Biden (2021-2025) por bloquear en 2024 la fusión de Spirit con JetBlue, otra aerolínea de bajo costo.

"La Administración Trump continúa monitoreando la situación y la salud en general de la industria de aviación de EE.UU. de la que dependen millones de estadounidenses cada día para viajes esenciales y para sus vidas", declaró un vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, en un pronunciamiento distribuido a los medios.

El rescate sería una nueva intervención en empresas de la Administración Trump, que en agosto pasado anunció que el fabricante de semiconductores Intel aceptó que el Gobierno estadounidense obtenga una participación del 10 % de la empresa, que valoró en 10.000 millones de dólares.

Además, la tecnológica Nvidia acordó ese mismo mes pagarle al Gobierno de Estados Unidos el 15 % de las ventas por la exportación de su chip H20 a China.

Mientras que, en junio, Trump dijo que el Gobierno ostentaría una llamada "acción de oro" en la empresa acerera U.S. Steel como condición para aprobar su adquisición por parte de la japonesa Nippon Steel, lo que otorgaría a la Administración control sustancial sobre la empresa. EFE