El petróleo baja a 97 dólares tras ampliarse la tregua, con las Bolsas europeas apuntando a tímidas ganancias

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,7% en torno a las 8.05 horas de este miércoles y se movía por encima de los 97 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1%, hasta los 88,7 dólares por barril.

La moderación del precio del petróleo se produce tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán hasta que las autoridades del país centroasiático presenten una propuesta y concluyan las negociaciones. Eso sí, EEUU seguirá con el bloqueo de los puertos de Irán.

Trump ha afirmado además esta madrugada que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la que transita alrededor de uno de cada cinco barriles de crudo, porque con su cierre el país centroasiático pierde 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día.

En esa línea, el magnate republicano ha opinado que "Irán se está hundiendo económicamente", lo que, según ha argumentado, hace que "quieran que se abra el estrecho de Ormuz de inmediato" al estar "desesperados por dinero".

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) indicó este lunes que un total de 28 buques han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde que EEUU impusiera hace una semana el cierre perimetral del estrecho de Ormuz dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Por su parte, la Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha afirmado este miércoles que una lancha de la Guardia Revolucionaria de Irán ha abierto fuego contra un buque portacontenedores en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de la República Islámica.

Además, Irán ha advertido a sus países vecinos en la región de Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo".

Por su lado, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) ha advertido de que, si no se reabre el estrecho de Ormuz en las próximas semanas, muchos países vulnerables podrían sufrir una crisis de hambruna al no poder disponer de los fertilizantes necesarios para cosechar sus alimentos.

"Un tercio de todos los fertilizantes del mundo transitan por el estrecho de Ormuz, por lo que se puede apreciar la importancia del Golfo Pérsico para la producción de fertilizantes y el impacto que la interrupción tiene en toda la cadena de suministro", ha explicado su director ejecutivo, Jorge Moreira da Silva, en una entrevista con el servicio informativo de la ONU.

Entre los países que dependen en mayor medida de esos fertilizantes, la mayoría se encuentran en el continente africano y son territorios especialmente vulnerables por crisis anteriores. Sudán, Somalia, Mozambique, Kenia y Sri Lanka son algunas de las naciones que importan grandes cantidades de fertilizantes en la región.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A GANANCIAS MODERADAS EN LA APERTURA

Tras la extensión de la tregua entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas se mueven mayoritariamente al alza en la jornada de este miércoles.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 0,5%, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china se revaloriza casi un 1%, y el Nikkei japonés gana un 0,3%. Por contra, el índice Hang Seng de Hong Kong cae un 1,4%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones y del Nasdaq apuntan, por ahora, a avances de más del 0,5% en la apertura de este miércoles tras cerrar ayer en negativo.

También los futuros de las Bolsas europeas apuntan a ganancias muy tímidas en la apertura de la sesión bursátil de hoy. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.142 enteros tras cerrar este martes con un retroceso del 0,6%.