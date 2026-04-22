Muere una persona en un ataque de Rusia contra una estación de tren en Zaporiyia, en Ucrania

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una estación de tren en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El vice primer ministro y ministro para Comunidades y Desarrollo Territorial, Oleksi Kuleba, ha indicado en un mensaje en redes sociales que la estación ha sido alcanzada por un dron, antes de agregar que un ayudante de conductor que estaba en el lugar ha fallecido a causa de sus heridas.

"Mis condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha manifestado Kuleba, quien ha afirmado que el conductor del tren afectado ha resultado herido y se encuentra hospitalizado.

Asimismo, ha denunciado que Rusia ha atacado además infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa, sin causar víctimas. "Es otra prueba de terrorismo. Rusia está en guerra con personas pacíficas, con los que simplemente hacen su trabajo y hacen que el país se mueva", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas 215 drones y ha agregado que 189 han sido interceptados, si bien ha confirmado impactos en trece ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso, que por ahora no se ha pronunciado sobre estos ataques, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea del país han derribado 155 drones disparados por las tropas ucranianas, sin dar datos sobre víctimas o daños materiales.

Las interceptaciones han tenido lugar en las regiones de Kursk, Samara, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Saratov, Penza, Ulianovsk, Volgogrado, Rostov, Krasnodar, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.