El Ibex 35 abre con un alza del 0,3% y roza los 18.200 puntos, con el petróleo Brent en 97 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid comenzó la sesión de este miércoles con un alza del 0,3%, en una apertura influenciada por la bajada de los precios del petróleo a menos de 98 dólares el barril tras la extensión de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

En concreto, el selectivo madrileño subía en la apertura un 0,28%, hasta los 18.191,80 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 97,8 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 0,7%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 88,8 dólares después de retroceder un 1%.

La moderación del precio del petróleo se produce tras la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de extender el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán hasta que las autoridades del país centroasiático presenten una propuesta y concluyan las negociaciones. Eso sí, EEUU seguirá con el bloqueo de los puertos de Irán.

Trump ha afirmado además esta madrugada que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la que transita alrededor de uno de cada cinco barriles de crudo, porque con su cierre el país centroasiático pierde 500 millones de dólares (425,75 millones de euros) al día.

En esa línea, el magnate republicano ha opinado que "Irán se está hundiendo económicamente", lo que, según ha argumentado, hace que "quieran que se abra el estrecho de Ormuz de inmediato" al estar "desesperados por dinero". Por su parte, Irán ha advertido a sus países vecinos en la región de Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo".

Mientras, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) ha advertido de que, si no se reabre el estrecho de Ormuz en las próximas semanas, muchos países vulnerables podrían sufrir una crisis de hambruna al no poder disponer de los fertilizantes necesarios para cosechar sus alimentos.

SUBIDAS EN LAS BOLSAS ASIÁTICAS Y EUROPEAS

Tras la extensión de la tregua entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas se han movido mayoritariamente al alza en la jornada de este miércoles. En concreto, el Kospi surcoreano ha avanzado un 0,5%, mientras que el índice Shenzhen de la Bolsa china se revaloriza más de un 1,2%, y el Nikkei japonés ha ganado un 0,5%. Por contra, el índice Hang Seng de Hong Kong cae un 1,2%.

En EEUU, los futuros del Dow Jones y del Nasdaq apuntan, por ahora, a avances de más del 0,5% en la apertura de este miércoles tras cerrar ayer en negativo.

En el plano empresarial, antes de la apertura del mercado, la compañía española Fertiberia ha informado que ha dado mandato a Pareto Securities como 'Sole Bookrunner' para organizar, a partir de este miércoles, una serie de reuniones con inversores de renta fija para realizar una nueva emisión de bonos senior garantizados en el mercado noruego por un importe de 300 millones de euros y un vencimiento a cinco años.

Asimismo, el grupo Cox ha indicado que someterá a su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 22 de mayo en primera convocatoria, el cambio de su denominación social de Cox ABG Group a Cox Infrastructure Group.

De su lado, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se reúne hoy con cerca de 450 directivos de todas las filiales y líneas de negocio de la multinacional española, en un contexto marcado, principalmente, por las desinversiones de la 'teleco' en hispanoamérica.

En el arranque de la sesión, Arcelormittal se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 1,3% instantes después de la apertura, por delante de ACS (+1,2%) y de Ferrovial (+0,7%). En el extremo opuesto, los títulos de Acciona Energía se dejaban un 1%, los de Puig un 0,4% y los de Solaria un 0,2%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaban la sesión de hoy con signo positivo, puesto que el Ftse100 de Londres crecía un 0,04%, el Cac40 de París se alzaba un 0,3% y el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 0,4%. De su lado, Milán ganaba un 0,3%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1751 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,44%.