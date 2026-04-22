Ejército israelí mata a al menos un palestino al norte de la Franja de Gaza

Gaza, 22 abr (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a al menos un palestino en un ataque en la zona de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza, según informaron fuentes de los servicios de emergencias y rescate gazatíes.

Según estas fuentes, el fallecido, Abdul Jalil Junaid, murió en un ataque directo de la Fuerza Aérea israelí en el que también resultaron heridos dos de sus familiares. Los tres se encontraban despejando las ruinas de su casa en la Calle Vieja de Gaza cuando un dron abrió fuego contra ellos, dijeron los servicios de emergencias.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el incidente.

Solo ayer martes, seis personas murieron a causa de ataques israelíes en distintos puntos del enclave palestino. El Ejército mató a cinco de ellas en ataques directos en el sur y centro de la Franja, mientras que un niño de 12 años falleció a causa de heridas recibidas el domingo.

Ya son más de 780 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según el último recuento del ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza.

La mayoría de muertes se han producido en oleadas de bombardeos del Ejército israelí contra la Franja, que se han producido ocasionalmente y con los que Israel ha alegado responder a violaciones de la tregua, o en tiroteos y ataques en torno a la línea amarilla, divisoria tras la que sus efectivos se mantienen replegados.

En total, más de 72.550 personas (entre ellas, 21.000 niños) han muerto por fuego israelí en Gaza desde que el Ejército lanzara su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque de las milicias gazatíes en el que mataron a 1.200 y secuestraron a 251 en territorio israelí. EFE