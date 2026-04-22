El alemán Serge Gnabry confirma que "se ha acabado" su "sueño" de jugar el Mundial por lesión

El futbolista alemán Serge Gnabry, delantero del FC Bayern Múnich, se perderá la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, debido a una reciente lesión en el aductor, según confirmó este miércoles él mismo.

Gnabry, de 30 años, sufrió un desgarro en el muslo derecho la semana pasada mientras lanzaba penaltis en un entrenamiento y se perdió la posterior coronación del Bayern como campeón de la Bundesliga por 35ª vez gracias a su triunfo por 4-2 ante el Stuttgart en la jornada 30.

"Los últimos días han sido difíciles de asimilar. Una temporada del Bayern en la que aún queda mucho por lo que luchar tras asegurar otro título de la Bundesliga este fin de semana", escribió Gnabry en Instagram, ausentándose también para lo que queda de Liga de Campeones.

"En cuanto al sueño del Mundial con la selección... Por desgracia, para mí se ha acabado. Al igual que el resto del país, animaré a los chicos desde casa. Ahora es el momento de centrarme en la recuperación y en volver para la pretemporada. Gracias por todos los mensajes", indicó.

Para el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, la ausencia de Gnabry supone un duro golpe porque apuntaba a ser titular. Su velocidad, experiencia y capacidad goleadora se consideraban un complemento ideal para la habilidad técnica de Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz.