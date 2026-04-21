Una milicia proiraní se muestra "preparada" para volver a atacar intereses de EEUU con "armamento más avanzado"

La milicia iraquí proiraní Saraya Awliya al Dam (Brigadas de los Guardianes de la Sangre) ha advertido a última hora de este lunes que está "plenamente preparada para reanudar" sus ataques contra "la presencia ocupante en Irak y la región", esta vez con "armamento más avanzado que se desplegará por primera vez", a la par que ha reivindicado más de 200 operaciones militares en la extendida guerra de Irán en la que las bases e intereses de Estados Unidos en territorio iraquí han sido objeto de reiterados ataques por parte de este y otros grupos armados.

"Nosotros, la Resistencia Islámica en Irak (Saraya Awliya al Dam), estamos plenamente preparados para reanudar nuestras operaciones militares, que ya superan las 200, contra la presencia ocupante en Irak y la región, con mayor intensidad e impacto, para alegría de los creyentes y enfurecer a los agresores infieles", ha subrayado la milicia en un comunicado difundido en redes.

En el mismo, el grupo proiraní ha manifestado haberse preparado "para una guerra prolongada" con la previsión de llevar a cabo "operaciones de alta calidad utilizando armamento más avanzado que se desplegará por primera vez", una advertencia semejante a la lanzada por el presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf. También a última hora de la jornada, cuando ha declarado que Irán se ha preparado en las dos últimas semanas y tiene "nuevas cartas para el campo de batalla".

Asimismo, Saraya Awliya al Dam ha lanzado un llamamiento a "los fieles de la resistencia" para que apoyen a sus integrantes y brinden ayuda al grupo "en Irán y Líbano", alegando formar "una sola estructura, donde cada parte fortalece a la otra", con las organizaciones y estructuras armadas en estos países.

Por último, ha prometido infligir "al enemigo" --término bajo el que el grupo suele aglutinar a Estados Unidos e Israel-- "la amargura de la derrota y la humillación de la deshonra", así como "vengar toda la sangre pura que se ha derramado, especialmente la sangre del líder supremo (iraní), el imán (Alí) Jamenei, y de todos los mártires".

Este mensaje ha llegado poco después de que la Embajada de Estados Unidos en Irak haya advertido de posibles ataques por parte de milicias "terroristas" leales a Irán tanto contra sus nacionales como contra objetivos estadounidenses en Irak, incluyendo en el Kurdistán iraquí, aun en el marco del alto el fuego por la guerra contra Teherán y tras nuevos ataques en la región.

De hecho, el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) denunció el viernes que tres personas murieron por ataques en la provincia de Erbil atribuidos a milicias proiraníes, pese al alto el fuego firmado entre las partes en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Irán.