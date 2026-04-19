Comsa gana un nuevo contrato en México de 142 millones de euros para construir cuatro estaciones de tren

La constructora catalana Comsa se ha vuelto a adjudicar un nuevo contrato ferroviario en México para construir cuatro estaciones de tren por 2.891 millones de pesos mexicanos (142 millones de euros), según consta en las actas del fallo de esta licitación consultadas por Europa Press.

La compañía se ha hecho con este contrato en consorcio con sus socios mexicanos Recsa y Vise, tras quedarse como últimos contendientes en la licitación, a la que también se habían presentado otras empresas españolas como OHLA, Azvi o Aldesa, pero que no pasaron a la fase final.

El proyecto consiste en la construcción y diseño de las estaciones ferroviarias de Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, como parte de la nueva línea de tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo.

Las obras comenzarán el próximo 27 de abril y se prolongarán durante 749 días (algo más de dos años).

El contrato forma parte de un macroproyecto de 175.000 millones de pesos mexicanos (8.654 millones de euros) que prevé unir los 396,3 kilómetros que separan Saltillo de Nuevo Laredo por tren, a través de una sección de vía doble sin electrificar con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora.

Precisamente la española FCC participa junto con su principal accionista, el mexicano Carlos Slim, en la construcción y diseño de un tramo de 111 kilómetros de esa línea por unos 1.500 millones de euros. La sevillana Azvi también construye otro tramo de 8,8 kilómetros en la zona metropolitana de Monterrey por 386 millones de euros.

El consorcio participado por Comsa también ganó recientemente otro contrato valorado en 168 millones de euros, en esa ocasión para construir un tramo de ferrocarril de 1,2 kilómetros de otra nueva línea en construcción entre Querétaro e Irapuato, incluyendo cinco estaciones.

Este otro proyecto, valorado en su conjunto en unos 6.150 millones de euros y cuyo principal contratista es la portuguesa Mota Engil, ya cuenta con la participación de otras empresas españolas como Aldesa.