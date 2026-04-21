Cuba celebrará una nueva Liga Élite de béisbol pese al "adverso panorama" económico

La Habana, 20 abr (EFE).- La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) anunció este lunes la celebración de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, con los mejores peloteros de la Serie Nacional, a partir del próximo 2 de mayo pese al "adverso panorama" por la profunda crisis económica y energética.

Un comunicado de la FCBS señaló que el torneo se desarrollará "por lo que representa la pelota en el imaginario popular cubano, por estar asida a las raíces culturales y de identidad nacional, y porque es un reclamo del pueblo".

Subrayó que la pelota regresará a los estadios en un "colosal esfuerzo" y en medio de un "adverso panorama" por el "recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos" y el cerco energético que ha impuesto a la isla.

La Liga Élite se jugará en cada uno de los estadios de las seis escuadras que clasificaron en la pasada 64 Serie Nacional: el monarca, de la provincia Las Tunas, y los de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Artemisa y Holguín.

La etapa clasificatoria se jugará entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con 40 juegos para cada equipo, en subseries de cuatro encuentros. Las semifinales, pactadas del 21 al 30 de junio, se jugarán al mejor de partidos a ganar cuatro y la final -prevista del 2 al 10 de julio- tendrá similar formato, detalló.

La FCBS explicó que cada equipo estará integrado por 20 jugadores de las plantillas que los clasificó y podrá tomar para su fortalecimiento a otros siete peloteros.

El béisbol, considerado el rey de los deportes en Cuba y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2021, se introdujo, según los historiadores, sobre 1860 a través de insulares que estudiaban en Estados Unidos, y se ha mantenido como un deporte muy popular aunque en la última década el fútbol ha ganado preferencia, particularmente de los jóvenes. EFE