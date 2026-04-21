Seis muertos, dos de ellas niñas, en un incendio en Urdaneta, Filipinas

Seis personas, dos de ellas niñas, han sido halladas sin vida este lunes en la ciudad de Urdaneta, en el noroeste de Filipinas, tras un incendio ya extinguido tras extenderse rápidamente por la ciudad, según han anunciado las autoridades locales.

Entre las víctimas se han encontrado a tres varones y tres mujeres, de las cuales dos son niñas de once años. El incendio, que comenzó a las dos de la mañana (hora local) en la cocina de una de las viviendas afectadas, se ha extendido rápidamente por la ciudad de Urdaneta, en la provincia de Pangasinán, atrapando a las víctimas y destruyendo las dos casas, según ha confirmado el Jefe de la Oficina de Protección contra Incendios en declaraciones recogidas por el 'Manila Bulletin'.

El fuego ha sido rápidamente apagado dos horas después, a las 4:40 horas de la mañana local, según las propias autoridades. La investigación continúa y las causas que han provocado el incendio todavía no se han podido confirmar.