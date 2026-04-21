El Gobierno español reenvía al Congreso el tratado con Francia que ya rechazó en 2025

Madrid, 21 abr (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes enviar de nuevo al Congreso para su tramitación y votación el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia para intentar su ratificación después de que la Cámara Baja, con el voto en contra del conservador PP y la abstención de otros partidos minoritarios, rechazaran ese texto bilateral en mayo del año pasado.

El motivo por el que PP se opuso fue que ese tratado incluye un artículo por el que se permite que miembros de los respectivos gobiernos puedan asistir a los consejos de ministros del otro país, cuestión que el Senado, a instancias de los populares, llegó a recurrir al Tribunal Constitucional.

La firma del tratado entre España y Francia tuvo lugar en la cumbre bilateral celebrada en Barcelona el 19 de enero de 2023 encabezada por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

El artículo que motivó la polémica, el 2.4, señala textualmente: "Un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

El portavoz del Ministerio de Exteriores francés, Pascal Confavreux, pidió el pasado mes de febrero que se pudieran poner en marcha aspectos de ese acuerdo bilateral que aún no ha ratificado España.

Ante el artículo polémico, fuentes diplomáticas francesas recordaron que ese mecanismo de diálogo intergubernamental, que también está en sus acuerdos con otros países, prevé que los ministros participen únicamente en consejos de ministros especiales dedicados a las cuestiones bilaterales y europeas.

Es decir, que el ministro invitado no asiste a los consejos de ministros convencionales, y por tanto no está presente en las deliberaciones sobre cuestiones estrictamente nacionales que, como todas las que se tratan en los consejos de ministros, están cubiertas por el secreto.

Desde esa reunión en Barcelona en 2023, España y Francia no han vuelto a celebrar cumbres bilaterales, que en teoría deberían ser anuales de forma alternativa en cada país aunque no siempre se ha respetado esa periodicidad.

No obstante, en sus declaraciones de febrero, el portavoz francés de Exteriores desvinculó la no ratificación del acuerdo por parte de España con el hecho de que no se haya convocado otra cita bilateral de estas características desde hace tres años. EFE