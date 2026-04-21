Al menos cinco muertos tras un tiroteo dentro de una cevichería en Ciudad de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 20 abr (EFE).- Al menos cinco personas -dos mujeres y tres hombres- fueron asesinadas este lunes a tiros dentro de una cevichería en el norte de la Ciudad de Guatemala, según informaron los cuerpos de socorro.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, que confirmaron la muerte de cinco personas por arma de fuego, dijo a EFE que "verificaron sin signos vitales" a los fallecidos al ingresar a la cevichería tras ser alertados de la emergencia.

Las circunstancias del ataque armado están bajo investigación.

Los cadáveres de los fallecidos quedaron en distintos puntos del restaurante, ubicado en un barrio al norte del centro de la Ciudad de Guatemala, según constató EFE.

De acuerdo a medios locales, al menos otras tres personas resultaron heridas en el tiroteo, incluido un niño.

El pasado 4 de abril, dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en el municipio de La Gomera del departamento (provincia) de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron 2.910 este tipo de homicidios.