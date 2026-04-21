El presidente de la Asamblea venezolana afea las "expresiones de racismo" de "partidos extremistas" españoles

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha condenado este lunes las "expresiones de racismo" proferidas por, según ha defendido, partidos "extremistas" españoles como Vox, apenas dos días después de que en Madrid se realizara un acto con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el cual el cantante Carlos Baute alentó al público con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez.

"Justamente, los que están en ese partido, Vox, a los venezolanos, africanos y asiáticos que están allá les dicen monos, negros, sudacas, moros...", ha asegurado Rodríguez durante su intervención en la 'Gran Peregrinación por una Venezuela libre de sanciones y en paz' en el estado de Bolívar, en el sureste del país, agregando que esta situación muestra a "la víctima sintiéndose victimario porque se le permite llenarse la boca de odio".

En esa línea, el jefe del Legislativo venezolano ha considerado que en el referido acto celebrado en la Puerta del Sol de Madrid, formaciones "extremistas" como Vox "pusieron a gente allí a insultar y a dar expresiones de racismo".

Finalmente, Rodríguez ha criticado las disculpas emitidas por Baute, artista que en un comunicado publicado en sus redes sociales este lunes ha señalado que mientras cantaba e interactuaba con el público, "miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos" a los cuales él se sumó.

"Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo. Son muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad", ha recalcado el cantante en ese vídeo con el cual el presidente de la Asamblea únicamente se ha afirmado que "la ha embarrado más".

Así, en un mensaje directo a sus connacionales en el exterior, Rodríguez ha reflexionado: "¿Nos llamaste monos? Vente para Venezuela, aquí vas a estar mejor. Tenemos la misma sangre, la misma mezcla e idiosincrasia".

Horas antes, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado que su formación entiende los cánticos de "mona", al tiempo que ha calificado de "defendible" que Machado esté dispuesta a gobernar Venezuela "con la ayuda de Estados Unidos" sobre la estructura del "antiguo régimen bolivariano" que, a su juicio, está ya "muy atemperada", pero se requiere de "prudencia" y "tiempo" para acabar con ella.