Fiscalía venezolana anuncia investigación en cárcel tras denuncia de suspensión de visitas

Caracas, 20 abr (EFE).- La Fiscalía de Venezuela anunció este lunes una investigación en la cárcel de Yare III, ubicada en el estado Miranda, cercana a Caracas, luego de que familiares y ONG denunciaran una "situación irregular" en el recinto y la suspensión de visitas a sus allegados.

"El Ministerio Público informa el inicio de una investigación tras los hechos registrados este lunes 20 de abril en el Centro Penitenciario Yare III", indicó en un escueto comunicado sin detallar lo que ocurrió.

Añadió que designó a una comisión para el "esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar los derechos de la población privada de libertad" en esta cárcel.

Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las autoridades de Yare III suspendieron, sin ninguna explicación, la visita de familiares este lunes y solo permitieron el ingreso de alimentos y artículos de uso personal.

La situación generó, dice el OVP en X, rumores de "supuestos traslados o de un presunto motín", luego de que supuestamente se reportara la presencia de ambulancias.

"La desinformación del régimen de Delcy Rodríguez es recurrente y da pie a que parientes permanezcan en zozobra (...). Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad", añadió el OVP que publicó un vídeo de familiares aglomerados a las afueras de la cárcel durante la mañana gritando: "¡Queremos visita!".

La ONG además alertó que al suspensión de visitas sin causa justificada y la falta de información constituyen una violación a los "estándares internacionales de derechos humanos". EFE