La Policía surcoreana pide una orden de arresto contra el presidente de la agencia de BTS

Seúl, 21 abr (EFE).- La Policía de Corea del Sur solicitó este martes una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, presidente del gigante de la industria del K-Pop Hybe detrás de exitosas bandas como BTS, a quien acusa de haber engañado a inversores antes de la salida a bolsa de la compañía.

La Policía metropolitana, según afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, sospecha que Bang se benefició de forma indebida en 2019 al negar a los inversores los planes que tenía su empresa de salir en bolsa.

Esta maniobra provocó que varios empresarios vendieran las acciones de Hybe a un fondo de capital privado supuestamente vinculado al directivo justo antes de la salida a bolsa de la compañía, según Yonhap.

La Policía estima que el directivo, que ha negado previamente las acusaciones, obtuvo beneficios cercanos a los 200.000 millones de wones (unos 115,5 millones de euros).

Las autoridades condujeron inspecciones en las oficinas de Hybe a mediados de 2025 y, según el diario surcoreano The Korean Herlad, Bang ya fue interrogado hasta en cinco ocasiones el año pasado por la Policía surcoreana. Sobre el directivo pesa también una prohibición de viajar al extranjero.

La petición de arresto contra Bang llega después de que Yonhap afirmara que la Embajada de Estados Unidos solicitó recientemente a la Policía surcoreana que permitiera el viaje de Bang a territorio estadounidense, en el marco de la gira de la icónica banda de K-pop BTS. EFE