106-107. Los Knicks colapsan en los últimos minutos y los Hawks igualan la serie 1-1

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 20 abr (EFE).- Los New York Knicks cayeron por 106-107 ante los Atlanta Hawks este lunes en el Madison Square Garden y permitieron el empate 1-1 en la serie de la Conferencia Este de la NBA, después de que el conjunto neoyorquino colapsara en los últimos minutos pese a ir por delante en el marcador casi todo el partido con una ventaja de hasta 14 puntos.

Los Knicks dilapidaron en los dos últimos minutos un partido que habían controlado con solvencia en los 46 anteriores pese a tener, de la mano de Mikal Bridges, la opción de ganar sobre la bocina.

CJ McCollum fue el hombre del partido. El '3' de Atlanta firmó 32 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y un tapón, además de anotar 6 de los últimos 8 puntos de los Hawks, que les permitieron asaltar el Madison Square Garden cuando nadie se lo esperaba.

En los Knicks, Brunson volvió a ser el mejor jugador aportando 29 puntos (10 de 26 en tiros de campo), 7 asistencias y 2 rebotes, lo que supuso, aunque en vano, el trigésimo partido de 'playoff' anotando 25 o más puntos.

Brunson se echó el equipo a la espalda y se apuntó dos triples consecutivos en los instantes finales en los que los Knicks se quedaron de piedra al ver la remontada de su rival. Gracias a su 'clutch' y a los 2 tiros libres fallados por McCollum, los Knicks gozaron de una vida extra, pero fallaron su bala con el tiro sobre la bocina.

Los Knicks mostraron una versión muy competitiva en el parqué del Madison Square Garden desde el primer minuto. Los de Mike Brown salieron con gran intensidad defensiva y mucha hambre en el rebote, lo que desquiciaba algunos ataques de Atlanta.

Pese a que Brunson y Towns no ofrecieron espectaculares cifras anotadoras de inicio, todo el equipo se repartió la responsabilidad ofensiva. Hart con varios tiros de media distancia, Bridges desde el perímetro y OG Anunoby y Robinson con varios mates y 'alley oops' hicieron vibrar a la 'Meca' del baloncesto.

Sin embargo, el 32-23 que los Knicks lograron cosechar tras el primer cuarto se fue diluyendo a medida que la unidad 'B' del equipo iba sumando minutos en el segundo cuarto. Las pérdidas, imprecisiones y malas decisiones de varios suplentes echaron por tierra la ventaja de los neoyorquinos y los Hawks firmaron un parcial de 2-11 para volver a meterse de lleno en el encuentro.

Los Hawks se tuvieron que conformar con seguirles por detrás con un 61-54 al descanso. CJ McCollum firmó 18 puntos en la primera mitad, superando los 17 que ya había anotado en el primer partido de la serie.

Tras el descanso, los Knicks llegaron a ampliar su ventaja hasta 14 puntos, aunque los Hawks se resistían a perder y vendían su piel muy cara, preludio de la remontada en los últimos dos minutos del encuentro.

Los Knicks dominaron el rebote (61-43), pero ni eso les salvó de la pájara final que dejó el Madison Square Garden con las manos en la cabeza.

En los Knicks, Josh Hart aportó un doble-doble (15 puntos y 13 rebotes), Karl-Anthony Towns sumó 18 puntos, OG Anunoby 14 puntos, Robinson otros 13 y Bridges, 10. Pero ni con una enorme anotación coral los Knicks pudieron salvar su estrepitoso final.

El puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, hizo un buen papel como revulsivo en los casi 9 minutos en pista, en los que agarró 2 rebotes y dio 3 asistencias, además de protagonizar varios rifirrafes en disputas con algunos jugadores de Atlanta.

Alvarado no había jugado el primer partido de la serie por decisión técnica.

En los Hawks, Jonathan Kuminga (19), Jalen Johnson (17) y Onyeka Okongwu (15) sobrepasaron los dobles dígitos en anotación.

Tras en triunfo con remontada en el Madison Square Garden que igualó el 'playoff', ahora la serie vuela hacia Atlanta para los dos próximos encuentros, con la siguiente cita el jueves en el State Farm Arena.