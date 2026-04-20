Venezuela anuncia que la Justicia otorgó "medidas alternativas" a 51 personas privadas de libertad

El Gobierno de Venezuela ha informado este lunes que la Justicia del país otorgó la pasada semana "medidas alternativas" a la privación de libertad para 51 personas procesadas o condenadas por "delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República", a solicitud del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.

En un comunicado recogido por la cadena venezolana VTV, el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz propuso entonces "evaluar el otorgamiento" de "medidas alternativas a la privación de libertad" para "un conjunto de personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezonalo".

Ello ha sido respaldado por el Ministerio Público (Fiscalía) del país, institución que el pasado 16 de abril requirió a los órganos de justicia la adopción de dichas medidas "acordadas por los tribunales competentes y ejecutadas en esa misma fecha".

En esa misma línea, el Ejecutivo venezolano ha ratificado su intención de seguir adoptando medidas orientadas a "generar las condiciones que favorezcan el reencuentro" entre la ciudadanía y el fortalecimiento del tejido social de la Nación "como requisito indispensable para la consolidación de la paz y la preservación de la soberanía nacional".

Cabe señalar que, según los últimos datos la ONG Foro Penal, actualmente, al menos 473 personas se encuentran detenidas en el país por motivos políticos.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este domingo de que "más de 8.000" personas se han beneficiado de la ley de amnistía aprobada el pasado 20 de febrero bajo su Administración.