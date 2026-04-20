USA Rare Earth comprará la minera brasileña de tierras raras Serra Verde por 2.378 millones de euros

La empresa estadounidense USA Rare Earth (USAR) ha anunciado la compra de su rival brasileña Serra Verde por 2.800 millones de dólares (2.378 millones de euros), según se desprende de un comunicado emitido este lunes.

La oferta contempla un pago en efectivo de 300 millones de dólares (254,7 millones de euros) y la emisión de 126,849 millones de acciones de nueva creación de USAR a un precio unitario de 19,95 dólares (16,94 euros).

Una vez concluya la transacción en el tercer trimestre de 2026, los accionistas de USAR y Serra Verde poseerán el 66% y el 34% del capital social de la nueva sociedad, respectivamente.

Además, el presidente de Serra Verde, Mick Davis, y su consejero delegado, Thras Moraitis, se incorporarán al consejo de administración de USAR. En este sentido, Moraitis se convertirá en el presidente de USAR.

Serra Verde es dueña de la mina de Pela Ema en Brasil, que es el único productor a gran escala de los cuatro elementos de tierras raras magnéticas localizado fuera de Asia.

"La adquisición de Serra Verde supone un paso decisivo en la consecución de nuestro objetivo de convertirnos en un líder mundial y en el socio de referencia en el sector de los elementos de tierras raras, los óxidos, los metales y los imanes", ha afirmado la CEO de USAR, Barbara Humpton.

"Las tierras raras constituyen un punto de encuentro estratégico en el que convergen la seguridad nacional y energética y la supremacía tecnológica. El sector de las tierras raras de Occidente se encuentra en un punto de inflexión crítico, ya que los gobiernos y las industrias estratégicas buscan con urgencia fuentes fiables de tierras raras esenciales", ha indicado Moraitis.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo del país (DFC), inyectó en febrero 565 millones de dólares (479,8 millones de euros) en Sierra Verde.