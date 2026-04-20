Taiwán vigilará el despliegue de una formación naval china en el Pacífico Occidental

Taipéi, 20 abr (EFE).- El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró este lunes que las Fuerzas Armadas de la isla mantendrán un "seguimiento exhaustivo" de las actividades del Ejército chino durante el despliegue de varios buques de guerra en el Pacífico Occidental.

En un comunicado difundido el domingo, el portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) anunció que la formación naval 133 llevará a cabo ejercicios en esta región para probar sus capacidades operativas en alta mar.

Las embarcaciones, que están lideradas por el destructor Baotou, de la clase 052D, tienen previsto transitar por el canal de Yokoate, una vía marítima más próxima al territorio continental japonés que el estrecho de Miyako, por el que han pasado buques chinos en ejercicios anteriores.

Respecto a este despliegue, Koo señaló que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán empleará capacidades conjuntas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como "diversas fuentes de información", para mantener un "seguimiento exhaustivo" de los movimientos de estos barcos, indicó la agencia de noticias CNA.

Este seguimiento no sólo se limitará a las áreas circundantes al estrecho de Taiwán, sino que también se expandirá al mar de China Oriental y Meridional, aseveró Koo sin ofrecer detalles adicionales.

En su último informe, el MDN notificó la presencia de once buques de la Armada china en los alrededores de la isla entre las 06:00 horas del domingo (22:00 GMT del sábado) y las 06:00 horas de este lunes (22:00 GMT del domingo), la cifra diaria más alta que se ha reportado en lo que va de mes.

El despliegue de esta formación naval, que Pekín definió como un "entrenamiento de rutina", se anunció tan solo dos días después de que el Gobierno chino protestara por el tránsito del destructor JS Ikazuchi de las Fuerzas de Autodefensa de Japón por el estrecho de Taiwán.

Las fricciones entre China y Japón se recrudecieron a finales del año pasado, cuando la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugirió que las fuerzas japonesas podrían intervenir en caso de un conflicto en Taiwán. EFE