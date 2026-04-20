Qalibaf admite no confiar en "el enemigo" y asegura que Irán está "preparado" para tomar "las medidas necesarias"

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha manifestado este domingo que Teherán no confía en "el enemigo" porque en cualquier momento "podría escalar la guerra", al tiempo que ha avanzado que la República Islámica está preparada para "tomar las medidas necesarias", a escasos días de que finalice el alto el fuego pactado con Estados Unidos el pasado 8 de abril y ante la posibilidad de mantener este martes en Pakistán una nueva ronda de negociaciones con Washington.

"No confiamos en el enemigo. En este mismo momento podría escalar la guerra", ha confesado el jerarca iraní en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Mehr, agregando que, si bien negocian con Washington, el país asiático está "preparado para tomar las medidas necesarias".

En esa línea, Qalibaf ha remarcado que la guerra "comenzó con el engaño de Estados Unidos en medio de negociaciones", y ha recordado que la misma inició "con el asesinato", el 28 de febrero, del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, junto a otros "comandantes" iraníes.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha enfatizado en una conversación con el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, que la República Islámica "utilizará todos sus medios para proteger los intereses nacionales y la seguridad de Irán", según ha expresado el propio jefe de la referida cartera a través de su canal de Telegram.

Lo ha hecho, además, tras afear "las recientes acciones de Estados Unidos al violar el alto el fuego, amenazar los puertos, las costas y los buques iraníes, la retórica amenazante, las exigencias irrazonables y las continuas contradicciones" que, a su juicio, constituyen "claros indicios de mala fe y falta de seriedad en la diplomacia estadounidense".

Similares declaraciones ha realizado este domingo el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien en una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shahbaz Sharif, ha puesto en entredicho la voluntad de Washington de negociar, y lanzando sobre la mesa la idea de que cada vez sospecha más que "Estados Unidos intenta repetir el patrón anterior y traicionar la diplomacia", en alusión al ataque sorpresa contra la República Islámica del 28 de febrero, en plenas negociaciones entre las partes.

Poco después, Sharif ha manifestado, en un mensaje publicado en sus redes sociales, "apreciar el compromiso de Irán, incluido el envío de una delegación de alto nivel a Islamabad para mantener conversaciones históricas", al tiempo que ha reiterado el "pleno compromiso" de Pakistán con su papel de "mediador honesto y benevolente" en aras de una "paz duradera" y de la "estabilidad regional".

Cabe señalar que, por el momento, solo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el envío de su delegación a la capital de Pakistán, Islamabad, con el propósito de reanudar este próximo martes, 21 de abril, las negociaciones de paz con un Teherán que todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una nueva ronda de conversaciones.

De hecho, fuentes oficiales iraníes han informado bajo anonimato a la agencia iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que no existe una decisión tomada al respecto, a la par que han advertido que el bloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz podría ser razón más que suficiente para plantar a la delegación estadounidense.