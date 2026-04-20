111-98. Los Spurs derrotan a los Blazers en el debut soñado de Wembanyama en 'playoff'

Washington, 19 abr (EFE).- Los San Antonio Spurs derrotaron este domingo a los Portland Trail Blazers por 111-98 en un debut soñado de Victor Wembanyama en 'playoff', con 35 puntos, que llegó en su tercera temporada en la NBA.

Los 35 puntos del pívot francés suponen un récord en el debut de un jugador de los Spurs en fase final, superando los 32 del legendario Tim Duncan, hoy en la grada, que perduraban desde 1998.

Fue un día redondo para 'Wemby', que saltó a la pista tras conocer su presencia entre los tres finalistas al MVP -junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic- y al premio al Defensor del Año -junto a Chet Holmgren y Ausar Thompson-.

La NBA anunciará este lunes al Defensor del Año, para el que Wembanyama es máximo favorito.

El partido contra los Blazers, el primero de la serie de primera ronda del Oeste, supuso también el regreso de los Spurs a un 'playoff' siete años después de su última aparición y tras una profunda reconstrucción.

Sobre la pista llegaron a coincidir Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper y Carter Bryant, todos 'rookies' elegidos en los últimos tres drafts y debutantes hoy en un 'playoff'.

Compartieron quinteto durante varios minutos en el segundo cuarto con Harrison Barnes, el jugador más veterano del equipo, con 71 partidos de 'playoff' a sus espaldas, incluido el anillo conquistado en 2015 con los Golden State Warriors.

Los Spurs dominaron el partido prácticamente de inicio a fin, pero los Blazers dieron un susto al inicio del segundo tiempo con un parcial de 0-8 que les situó a solo dos puntos de San Antonio.

Tuvieron varias oportunidades de empate o incluso de ponerse por delante, hasta que Julian Champagnie, con un triple, encendió la reacción de los Spurs, que cerraron el cuarto 15 arriba.

Wembanyama terminó con un notable 13 de 21 en tiros de campo (61,9 %), incluido un extraordinario 5 de 6 en triples (83,3 %). Además, atrapó 5 rebotes y puso dos tapones.

De'Aaron Fox y Stephon Castle contribuyeron con 17 puntos cada uno, mientras que Devin Vassell anotó 15.

Para los Blazers, Deni Avdija terminó con 30 puntos y 10 rebotes, con otros 18 puntos de Scoot Henderson.

Spurs y Blazers volverán a enfrentarse este próximo martes en el segundo partido de la serie, otra vez en San Antonio.