Supremo de EEUU analizará caso de escuelas católicas que rechazan a hijos de parejas gay

Washington, 20 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos accedió este lunes escuchar argumentos sobre un caso donde centros preescolares católicos del estado de Colorado denuncian su exclusión de un programa público de educación por negarse a aceptar a niños con padres del mismo sexo.

El proceso enfrenta a dos escuelas del área de Denver con el estado del centro oeste estadounidense por el diseño de su programa de educación infantil, que ofrece plazas subvencionadas en centros públicos, privados y religiosos siempre que estos acepten no discriminar por motivos como orientación sexual o identidad de género.

Estos centros sostienen que esa condición les impide operar de acuerdo con sus creencias y que el estado está penalizando a las escuelas que siguen la doctrina católica.

La batalla legal gira en torno al programa de educación infantil de Colorado, el cual proporciona fondos para que las familias puedan enviar a sus hijos de cuatro años a la escuela de su elección.

Tribunales inferiores han rechazado anteriormente los argumentos de estos centros educativos al concluir que el estado puede exigir el cumplimiento de sus normas antidiscriminatorias a todas las entidades que se benefician de fondos públicos, sin vulnerar por ello la libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.

La mayoría conservadora (6-3) del alto tribunal ya ha avalado en los últimos años varias reclamaciones de grupos religiosos frente a normas de igualdad, por lo que la admisión de este caso vuelve a situar en primer plano el choque entre libertad religiosa y derechos del colectivo LGTBIQ+ en Estados Unidos.

Por su parte, la Administración del presidente Donald Trump se ha alineado con los demandantes y ha calificado de "profundamente problemáticas" las sentencias de los tribunales inferiores que respaldaron la postura de Colorado. EFE

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