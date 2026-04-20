La Hungría de Orbán ahondó en 2025 su tendencia iliberal, según Amnistía Internacional

Budapest, 21 abr (EFE).- Hungría ahondó en 2025 su deriva restrictiva en derechos y libertades, marcada por el incumplimiento de sus obligaciones con la Justicia internacional y nuevas limitaciones a la sociedad civil como la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBI, destaca el informe anual de Amnistía Internacional (AI) presentado este martes.

Las críticas van dirigidas al Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, en el poder en el país centroeuropeo durante los últimos 16 años, pero que cayó derrotado en las elecciones del pasado día 12 frente al europeísta conservador Péter Magyar.

"En un ataque directo a la Corte Penal Internacional (CPI), Hungría y Polonia se negaron abiertamente a cumplir sus órdenes de detención", señala el informe.

Hungría no arrestó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país en abril de 2025, pese la existencia de una orden de detención por supuestos crímenes de guerra en Gaza.

El documento de AI también critica que Hungría anunció su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.

En el plano interno el informe destaca un endurecimiento de las restricciones a la libertad de reunión tras la aprobación el año pasado de una ley que permite prohibir actos relacionados con personas LGBTI, con sanciones de hasta un año de prisión para los organizadores.

La Policía aplicó esta normativa para vetar manifestaciones, incluidas marchas del Orgullo, aunque la de Budapest se celebró sin intervención policial y con la participación de cientos de miles de personas.

El informe también alerta sobre violaciones de derechos de migrantes y solicitantes de asilo, incluidas 'devoluciones en caliente' en la frontera con Serbia, declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Amnistía concluye que la combinación de todas estas políticas refleja un deterioro del Estado de derecho y de las garantías fundamentales en Hungría, un país miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004. EFE