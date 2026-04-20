Israel anuncia la "eliminación" de un supuesto miembro de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha informado este domingo de la "eliminación" en el sur de Líbano de un "terrorista" al que ha vinculado con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, alegando que constituía una "amenaza inmediata" y "directa" contra "los asentamientos del norte".

"Las Fuerzas del Ejército de Israel han neutralizado a un terrorista armado que cruzó la línea de defensa delantera para evitar una amenaza directa contra los asentamientos del norte", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en sus redes sociales con relación a esta actuación en el sur de Líbano, zona en la que asegura estar operando "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá".

Así, alegando que las fuerzas de la Brigada 769, bajo el mando de la División 91, operan en el sur de Líbano, "al sur de la línea de defensa del frente" en aras de "evitar una amenaza directa contra los asentamientos del norte", las FDI han asegurado haber identificado a un "terrorista armado" que "ha violado" el alto el fuego que entró en vigor a las 0.00 horas del viernes, 17 de abril, tras mes y medio de unas hostilidades a gran escala iniciadas el 2 de marzo.

Según ha precisado el cuerpo israelí, el varón "eliminado" cruzó la "línea de defensa del frente" y "se acercó a las fuerzas de una manera que constituía una amenaza inmediata", de manera que "poco después de la identificación" del mismo, "en una rápida respuesta", sus uniformados "neutralizaron al terrorista y eliminaron la amenaza".

Finalmente, el Ejército de Israel ha reiterado que "seguirá actuando para limpiar el espacio bajo su control con el fin de eliminar cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y sus fuerzas".

Esta instancia marca un nueva incidencia en un trémulo alto el fuego que debería haber puesto fin a los ataques iniciados cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Teherán. Entonces, las fuerzas israelíes desataron una oleada de bombardeos a gran escala y una invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

No obstante, previamente Israel y Líbano habían pactado un cese de hostilidades en noviembre de 2024, tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó bombardeando recurrentemente el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el propio grupo sobre esas acciones.