Exhumarán el cuerpo del expresidente del Real Madrid fusilado por el franquismo en España

Alicante (España), 20 abr (EFE).- Los restos del expresidente del Real Madrid Antonio Ortega, no reconocido de manera oficial por parte de este club de fútbol, serán exhumados junto con los de otro medio centenar de personas fusiladas durante la Guerra Civil española de una fosa en un cementerio de Alicante, en el sureste de España.

Ortega fue presidente del club blanco entre 1937 y 1938, entonces Madrid Football Club, años en los que la liga nacional de fútbol no pudo disputarse a causa de la guerra (1936-1939) y en los que estaba bajo el control de la Federación Cultural Obrera y Deportiva, institución de inspiración socialista.

También fue gobernador civil de la provincia de Guipuzcoa (norte) y líder del batallón de milicias vascas antifascistas antes de ser fusilado en 1939.

"Independientemente de que se le entreguen los restos a su familia, que es el objetivo, sí que nos gustaría que el Real Madrid lo reconociera como presidente", afirmó el alcalde de la localidad de Aspe, Antonio Puerto, en declaraciones a EFE.

Puerto añadió que seguirán trabajando por "la memoria, la justicia y la humanización en algo que creemos esencia: devolver los restos y el descanso de estas víctimas que bastante sufrieron, al lugar donde siempre deberían estar, con sus seres queridos".

Los trabajos por parte del Ayuntamiento de Aspe de exhumación de la fosa IX del cementerio de Alicante, que alberga los cuerpos de 52 personas ejecutadas entre mayo y agosto de 1939 tras la caída de la República (1933-1939), comenzarán en agosto o incluso antes, según Puerto. EFE