Científicos crean sonda fluorescente para estudiar partes de las células menos conocidas

Ginebra, 20 abr (EFE).- Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) han desarrollado una sonda fluorescente que visibiliza los centriolos y los cilios en las células vivas, un adelanto importante para estudiar unos componentes cruciales pero relativamente desconocidos.

Los centriolos guían la división celular, mientras que los cilios actúan como "antenas sensoriales" vitales para la comunicación entre células y la movilidad de éstas, explicó un comunicado de EPFL.

Las sondas fluorescentes han transformado en los últimos años la biología celular, al permitir la observación de sus estructuras a tiempo real, aunque hasta ahora las sondas existentes no permitían distinguir las de centriolos y cilios, por su exposición en forma de microtúbulos.

La nueva sonda, bautizada 'GenSpark', puede ayudar a la lucha contra determinadas enfermedades genéticas o el cáncer, ligados en ocasiones a defectos en la formación o funcionamiento de estas dos estructuras.

El equipo que ha desarrollado la sonda está dirigido por Pierre Gönczy, y ha contado con la colaboración de distintas instituciones como el Instituto Ludwig para la Investigación contra el Cáncer (Alemania) o la Universidad de Utrecht (Países Bajos). EFE