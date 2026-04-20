El presidente de Líbano designa a un exembajador ante EEUU como jefe negociador con Israel

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha designado este lunes al diplomático Simon Karam, exembajador ante Estados Unidos en los 90, como jefe negociador para las rondas de conversaciones con Israel, justificando la vía de las conversaciones como la forma de "salvar a Líbano" ante la guerra lanzada por el Ejército israelí, que también mantiene control territorial sobre zonas del sur del país.

"Líbano llevará a cabo las negociaciones bilaterales a través de una delegación encabezada por el embajador Simon Karam. Ninguna otra parte participará ni sustituirá a Líbano en esta misión", ha indicado la Presidencia libanesa en un comunicado.

Karam, un veterano diplomático de 76 años, actuó como embajador en Washington entre 1992 y 1993.

"Las próximas negociaciones son independientes de cualquier otra negociación, ya que Líbano se enfrenta a dos opciones: o bien la continuación de la guerra con todas sus repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o bien negociaciones para poner fin a esta guerra y lograr una estabilidad sostenible", ha señalado Aoun quien ha insistido en que opta por lo segundo y confía en que, de esta forma, se pueda "salvar a Líbano".

El mandatario ha subrayado que el objetivo de las negociaciones es "detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las zonas del sur y desplegar al Ejército libanés en la frontera sur reconocida internacionalmente". Al tiempo, ha insistido en que las conversaciones deben contar con el más amplio apoyo nacional para que el equipo negociador pueda alcanzar estas metas.

La negociación con Israel se produce tras la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la pasada semana anunció un alto el fuego de diez días y la puesta en marcha de un proceso de negociación entre Israel y Líbano. Aoun ha asegurado que Trump comprende la situación e intervino ante Israel "para lograr un alto el fuego y preparar el inicio de un proceso de negociación que pusiera fin a la situación anómala".

Según ha informado, seguirá los contactos con el mandatario norteamericano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para mantener el alto el fuego e iniciar negociaciones.

El pasado jueves Trump anunció una tregua de diez días entre Líbano e Israel, y poco después del Ejecutivo estadounidense señaló que la iniciativa podrá "prorrogarse de mutuo acuerdo" si las negociaciones previstas entre las partes dan signos de progreso.

En todo caso, Israel no ha dado señales de que vaya a parar su ofensiva después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, reiterara que "no ha terminado todavía el trabajo" e insistido en que sigue en pie el objetivo de desmantelar a la milicia chií de Hezbolá.