Robles dice a Israel que no está en posición de "dar lecciones de nada" y reivindica el pacifismo del Ejecutivo español

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desestimado las declaraciones del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en las que acusa al Ejecutivo español de "hipócrita", asegurando que el político israelí no está en una posición "para dar lecciones de nada".

Así lo ha aseverado la titular de Defensa en una entrevista en 'TVE', recogidas por Europa Press, en la que ha reivindicado la posición del Gobierno frente al conflicto bélico en Oriente Próximo a favor de la paz. "Que se sientan muy orgullosos los ciudadanos españoles, con independencia de cualquier ideología política", ha añadido.

La ministra de Defensa ha dejado claro que España no va a recibir lecciones de este ministro cuando la situación en Líbano es de devastación, ya que este país "está siendo desolado" por Israel y los ciudadanos se están viendo obligados a abandonar sus casas. En su opinión, Israel debería esforzarse en lograr la paz en el Líbano.

De esta manera, ha respondido a la crítica de Sa'ar a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pedir a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque "viola el derecho internacional, no puede ser socio de Europa".

El ministro israelí respondió en la red X a esta propuesta de Sánchez asegurando que no acepatará "una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro". Y proseguía su crítica contra el Ejecutivo de Sánchez alegando que éste "recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo".

ESPAÑA SOLO PARTICIPARÁ EN MISIONES DE PAZ CON PARAGUAS DE LA ONU

Asimismo, la socialista ha sido preguntada sobre si habrá participación española en misiones de retirada de minas en el estrecho de Ormuz. Al respecto ha asegurado que las Fuerzas Armadas españolas solo participarán en "las misiones de paz que tengan un paraguas internacional de Naciones Unidas o de otros organismos".

Dicho esto, ha reiterado su rechazo al conflicto bélico que afecta a Irán, Israel y el Líbano y se ha mostrado cauta frente al alto al fuego que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Habíamos recibido con una cierta prudencia alto el fuego, pero efectivamente vamos a ver cómo ocurren los acontecimientos".