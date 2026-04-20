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El festival Mad Cool abre las inscripciones para encontrar a los DJs que formarán parte del cartel de esta edición

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El festival Mad Cool ha abierto las inscirpciones de la cuarta edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, el proyecto con el que buscan DJS emergentes que podrán formar parte del cartel de la cita en la edición de 2026.

Así, las inscripciones están disponibles en la página web del proyecto y permanecerán abiertas hasta el próximo 27 de abril. Tras una primera selección del jurado, el público podrá votar a sus DJs favoritos en la web.

Este certamen, con el que los tres ganadores formarán parte del Mad Cool -que se celebra del 8 al 11 de julio en el espacio Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde- cuenta con un jurado formado por profesionales de la industria musical.

Concretamente, estará formado por David Pejenaute (Vibra Mahou), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Matia Torrione (Lula Club), Sally Hurst (Analog), Julio Ebrat (Live Nation), Kasandra Beltrán (RedMoon Techno), Matthew Hoag (Intersttellar) y Elinora Wilde (Prime Culture). Los finalistas actuarán en Madrid los días 11, 12 y 13 de junio.

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