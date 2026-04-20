Los auriculares Open Ear pasan de nicho a tendencia: diseño cómodo y abierto que te mantiene conectado con el entorno

El consumo de audio forma parte de la vida cotidiana, lo que ha impulsado el crecimiento de una nueva categoría de auriculares, los 'Open Ear' o de diseño abierto, que permiten disfrutar de la música sin importar dónde se esté al tiempo que se mantiene la conexión con el entorno.

Da igual dónde se mire; los auriculares se han convertido en un accesorio omnipresente, de uso habitual en el trabajo, en el transporte público o mientras se hace deporte o se sale a pasear. Y ello ha impulsado esta nueva tecnología 'Open Ear', por su comodidad y porque permite, al mismo tiempo, escuchar lo que ocurre en el entorno, aumentando la comodidad y seguridad, entre otras cosas.

El diseño de sonido abierto ofrece un ajuste más ligero y transpirable, que no provoca presión ni fatiga durante periodos de uso prolongados, ya que el auricular no se introduce en el conducto auditivo ni lo bloquea, como sí ocurre con los modelos llamados 'in-ear' o intraurales.

Por el contrario, los auriculares 'Open Ear' rodean la oreja o se enganchan a ella, y proyectan las ondas sonoras con precisión hacia el interior de los oídos, lo que ofrece como resultado una experiencia auditiva más natural sin perder la percepción de lo que ocurre alrededor y sin comprometer la calidad del sonido.

Esta forma de experimentar el sonido ha permitido que los auriculares de diseño abierto evolucionen "de ser una alternativa de nicho a convertirse en un formato plenamente consolidado dentro de la categoría de auriculares", tal y como explican a Europa Press los expertos de JBL.

Esta firma tecnológica, con 80 años de experiencia en innovación de audio, considera que el mercado de este tipo de auriculares "ya es una realidad" como "tendencia en auge", en el que no solo contribuyen ellos con las gamas JBL Sense PRO, JBL Soundgear CLIPS, JBL Endurance ZONE, JBL Sense LITE y JBL Endurance PACE; sino también "el interés de otras marcas en entrar en él".

Apuntan, sin embargo, que no se trata de sustituir con ellos a los auriculares 'in-ear' tradicionales, sino de ofrecer más opciones a los usuarios. "Los Open Ear amplían la categoría de los auriculares al abordar nuevos casos de uso y abrir nuevas oportunidades para el consumo de audio", aseguran.

CONDUCCIÓN DEL SONIDO POR AIRE

Estas oportunidades se refuerzan con la búsqueda de auriculares para usos más específicos y especializados por parte de los usuarios, a los que JBL corresponde con un catálogo de diseño abierto que se adapta a diferentes situaciones del día a día.

En este sentido, los JBL Sense PRO ofrecen la experiencia más avanzada para el trabajo y la productividad diaria, ya que utilizan micrófonos de 'beamforming' y procesamiento de voz optimizado por inteligencia artificial para que la voz se mantenga clara y con calidad profesional durante las llamadas en cualquier entorno.

Los JBL Sense PRO están diseñados para ser usados durante horas, con un diseño fabricado en materiales suaves y un cable flexible que se adapta a la curva de la oreja que sea cómoda. Además, utilizan la tecnología JBL OpenSound para dirigir el audio hacia los oídos a través de la conducción por aire, lo que también hace que solo el usuario que los lleva puesto escuche la música, de manera más discreta.

La tecnología JBL OpenSound también está presente en los auriculares JBL Soundgear CLIPS, que destacan por su formato de clip SonicArc, que se enganchan en el lateral de la oreja; y los auriculares deportivos JBL Endurance ZONE.

JBL Soundgear CLIPS, con su formato clip, están pensados para los desplazamientos y los entornos sociales. Están equipados con un sistema de cuatro micrófonos y emplean un algoritmo de IA para que las voces en las llamadas se escuchen de manera nítida, incluso en movimiento.

En el caso de los JBL Endurance ZONE, destaca su durabilidad y rendimiento, para que puedan usarse mientras se hace deporte o actividad de alta intensidad, como en los entrenamientos, carreras y sesiones de ejercicio. Un gancho de silicona líquida y un cable de memoria adaptable garantizan un ajuste seguro. Son, además, resistentes al agua y al sudor, con una certificación IP68, y están diseñados para soportar condiciones exigentes al aire libre.

DISEÑO ABIERTO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

JBL también lleva el diseño abierto a los más pequeños con los auriculares infantiles JBL Junior FREE, que además de ser resistentes a salpicaduras, se adaptan a distintas tallas con su formato inalámbrico con banda para el cuello y se usan fácilmente con botones de tamaño grande.

Estos auriculares cuentan con controles parentales a través de JBL Safe Sound en la aplicación JBL Headphones, que permiten ajustar el volumen máximo de reproducción a un nivel seguro para los niños.

De igual manera, ayudan a crear y mantener unos hábitos de escucha seguros mediante informes diarios y semanales que reciben los padres sobre la sobre la actividad de sus hijos.