Fútbol. PP y Vox critican pitos al himno en Copa y Más Madrid destaca homenaje de la Real a hincha "asesinado por nazis"

PP y Vox han criticado que se pitara el himno de España en la final de la Copa del Rey celebrada este fin de semana en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, mientras que Más Madrid ha destacado que este último tras lograr la victoria homenajeara a un hincha "asesinado por nazis".

Así lo han trasladado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntados por la pitada al himno de España por parte del fondo de la Real Sociedad.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha tachado de "comportamiento vergonzoso de la afición" que se pitara el himno, el "símbolo de todos".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha resaltado el "silencio cómplice del Gobierno de España" ante el "símbolo" de la nación.

"Sí que hicieron un debate cuando se gritó eso de musulmán el que no vote y, sin embargo, hemos normalizado, lamentablemente, que se pite a nuestro himno. Sánchez salió corriendo a defender a los musulmanes de un supuesto ataque, pero calla, calla cuando se está atacando nuestro himno español", ha planteado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, ha recalcado que se decidiera dedicar esta victoria al "hincha de su club que fue asesinado por los nazis hace ya varias décadas" --Aitor Zabaleta a manos de miembros del Frente Atlético---

"Me parece un acto no solo de reconocimiento sino también de responsabilidad porque los clubes de fútbol tienen un alcance muy importante hacia la ciudadanía y se manda un mensaje muy claro en el que no se quiere que se vuelvan a ocurrir", ha recalcado.

Ante ello, Díaz-Pahce ha reprochado el "ejercicio de contorsionismo" de la formación regionalista para no condenar la "pitada masiva al himno de España".